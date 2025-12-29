Вадим Евсеев назначен главным тренером махачкалинского «Динамо»

Пресс-служба «Динамо» Махачкала объявила о назначении на должность главного тренера первой команды Вадима Евсеева.

«Евсеев — новый главный тренер «Динамо». Вадим Валентинович — известный в прошлом российский футболист, многократный чемпион России в составе московских «Локомотива» и «Спартака», участник чемпионата Европы. Как тренер Евсеев работал в ряде российских клубов, в том числе возглавлял «Амкар», «Уфу» и «Факел» в Российской Премьер-Лиге. Выигрывал турнир второй лиги с «Шинником». До назначения в «Динамо» Евсеев работал с новороссийским «Черноморцем» в Первой лиге. Добро пожаловать в Дагестан, Вадим Валентинович!» — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо» Махачкала.

«Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. Ранее пост главного тренера клуба покинул Хасанби Биджиев.