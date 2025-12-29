В махачкалинском «Динамо» прокомментировали назначение Евсеева главным тренером команды

Генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал назначение Вадима Евсеева на должность главного тренера махачкалинской команды.

«Знаем Вадима Валентиновича как грамотного специалиста. А ещё знаем о его большом желании сделать махачкалинское «Динамо» сильнее – чтобы клуб стал одним из лидеров Российской Премьер-Лиги. Мы полностью поддерживаем его в этом желании и очень рады, что он стал частью нашего клуба. Надеемся, что уже в весенней части наши болельщики увидят команду, которая играет под его руководством в динамичный, красивый футбол и не изменяет себе – активно прессингует, борется на каждом участке поля, до последней секунды матча», — приводит слова Газизова пресс-служба махачкалинского «Динамо».

«Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. Ранее пост главного тренера клуба покинул Хасанби Биджиев.