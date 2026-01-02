Скидки
Тулуза — Ланс: прямая трансляция матча 17-го тура Лиги 1 по футболу 2025/2026 начнется в 22:45

«Тулуза» — «Ланс»: прямая видеотрансляция матча 17-го тура Лиги 1 начнётся в 22:45 мск
Комментарии

Сегодня, 2 января, в 22:45 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 17-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Тулуза» и «Ланс». Игра пройдёт на стадионе «Тулуза». В качестве главного арбитра встречи выступит Матьё Вернис.

Смотрите матч здесь:
Франция — Лига 1 . 17-й тур
02 января 2026, пятница. 22:45 МСК
Тулуза
Окончен
0 : 3
Ланс
0:1 Саид – 57'     0:2 Томассон – 85'     0:3 Ганью – 90+5'    
Удаления: Коррейя да Силва – 23' / нет

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Комментарии
