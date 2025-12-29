Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» рассматривает кандидатуры трёх защитников из Серии А — MD

«Барселона» рассматривает кандидатуры трёх защитников из Серии А — MD
Комментарии

«Барселона» надеется подписать нового центрального защитника во время зимнего трансферного окна. В качестве потенциальных кандидатов рассматриваются три футболиста из Серии А. Речь идёт о Стефане де Врее из миланского «Интера», Кони де Винтере, выступающем за «Милан», и Жуане Жесусе из «Наполи», сообщает Mundo Deportivo.

Длительное отсутствие защитника «Барселоны» Андреаса Кристенсена из-за разрыва передней крестообразной связки, а также неопределённость вокруг Рональда Араухо означают, что у главного тренера сине-гранатовых Ханс-Дитера Флика не хватает вариантов на позиции центрального защитника.

Однако «Барселоне» будет сложно заполучить кого-либо из игроков в январе, так как большинство клубов готовы продавать своих ключевых футболистов в середине сезона только по завышенной цене и купить их при таких условиях каталонцы себе позволить не могут.

Материалы по теме
Стало известно, когда защитник «Барселоны» Араухо вернётся к тренировкам — Mundo Deportivo
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android