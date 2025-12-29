«Барселона» рассматривает кандидатуры трёх защитников из Серии А — MD

«Барселона» надеется подписать нового центрального защитника во время зимнего трансферного окна. В качестве потенциальных кандидатов рассматриваются три футболиста из Серии А. Речь идёт о Стефане де Врее из миланского «Интера», Кони де Винтере, выступающем за «Милан», и Жуане Жесусе из «Наполи», сообщает Mundo Deportivo.

Длительное отсутствие защитника «Барселоны» Андреаса Кристенсена из-за разрыва передней крестообразной связки, а также неопределённость вокруг Рональда Араухо означают, что у главного тренера сине-гранатовых Ханс-Дитера Флика не хватает вариантов на позиции центрального защитника.

Однако «Барселоне» будет сложно заполучить кого-либо из игроков в январе, так как большинство клубов готовы продавать своих ключевых футболистов в середине сезона только по завышенной цене и купить их при таких условиях каталонцы себе позволить не могут.