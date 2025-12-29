Писарев объяснил, почему Карпин не поставил Глушенкова на матч сборной России в Петербурге

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев объяснил, почему Валерий Карпин не поставил Максима Глушенкова в состав национальной команды на матч в Санкт-Петербурге.

– Ставилось под сомнение, почему вы не выпустили Глушенкова в Питере. Сначала это обсуждалось в той же студии, а потом питерский комментатор Геннадий Орлов сказал, что Карпин мстит «Зениту». Говорилось, что питерским болельщикам было бы приятно его увидеть.

– Петербургские болельщики видят Максима каждую неделю, а мы хотели показать его в Сочи. Там люди его меньше видели. А если серьёзно, когда тренерский штаб принимает решение о включении в состав того или иного футболиста, то не обращает внимания на территориальную принадлежность. Прежде всего важны другие моменты, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Григорию Телингатеру.