Александр Кержаков: для меня было бы честью возглавить СШОР «Зенит» — я отдам всё

Бывший российский нападающий Александр Кержаков прокомментировал информацию о своём назначении на должность директора спортивной школы олимпийского резерва «Зенита». Ранее об этом сообщал инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

«Переговоры ведутся по этому вопросу. Это же городское учреждение, а на должность назначают городские власти. От их решения будет зависеть. Это назначаемая должность.

Это моя родная школа. Для меня было бы честью возглавить СШОР «Зенит». Я отдам всё, чтобы вывести её на более качественный уровень, и постараюсь дать самое лучшее для учащихся и тренеров этой школы», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.