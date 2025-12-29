«Он индивидуалист». Мор считает, что Боселли не подходит топ-клубам РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор оценил потенциал форварда «Пари НН» Хуана Боселли, которого СМИ связывают с ПФК ЦСКА и «Краснодаром». Эксперт считает, что уругваец не сможет ярко проявить себя в топ-клубе Мир РПЛ.

— Это хороший игрок, безусловно. Но всё‑таки это игрок для команды нижней восьмёрки. Вряд ли он будет очень ярко проявлять себя в сильных командах, там нужно будет действовать коллективно, а Боселли всё‑таки индивидуалист. Он может себя проявить в той команде, которая очень сильно от него зависит, будет готова на него играть, готова к тому, что он будет меньше отрабатывать в обороне, меньше будет задействован в коллективной игре. Поэтому это очень хороший игрок для команды, которая не борется за медали, — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».