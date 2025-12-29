Курьёзный автогол — в видеообзоре матча Экваториальная Гвинея — Судан на Кубке Африки

Накануне состоялся матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Экваториальной Гвинеи и Судана. Игра проходила на стадионе «Мохамед V» (Касабланка, Марокко). В качестве главного арбитра встречи выступил Месси Нкунку из Конго. Матч закончился победой Судана со счётом 1:0.

Видеообзор матча:

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Единственный гол в матче забил защитник сборной Экваториальной Гвинеи Сауль Коко-Басси, отправивший мяч в свои ворота на 74-й минуте.

После двух матчей в квартете E сборная Экваториальной Гвинеи не набрала очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Национальная команда Судана располагается на третьей строчке, у неё в активе три очка.