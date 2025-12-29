Писарев рассказал, почему Дуглас не вызывался в сборную России после получения паспорта РФ

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев объяснил, почему защитник «Зенита» Дуглас Сантос не был вызван в российскую национальную команду после получения паспорта РФ. Напомним, в итоге его вызвали в сборную Бразилии и к Дугласу вернулось бразильское спортивное гражданство.

– По Дугласу. Похоже, будто он сделал паспорт ради лимита, а желания играть за сборную России у него и не имелось.

– Георгич с ним общался. Я со своей стороны не замечал, чтобы у него не было желания. Но там был достаточно короткий период, а потом он стал иностранцем, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Григорию Телингатеру.