Тренер сборной России оценил вероятность вызова дагестанца Ибрагимова в сборную Англии

Тренер сборной России оценил вероятность вызова дагестанца Ибрагимова в сборную Англии
Тренер сборной России по футболу Николай Писарев высказался об игре молодого дагестанца Амира Ибрагимова за юношескую сборную Англии.

– Уже стали публичными новости про Ибрагимова из «МЮ», который пока играет за юношескую сборную Англии.
– О нём рано говорить. Пока играет там, но может потом поменять это решение.

– Если он проведёт хоть пару минут уже за взрослую сборную Англии, то за Россию потом уже точно не сыграет.
– Могу вам сказать, что в ближайшем будущем они его не заиграют в официальном матче в силу возраста, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Григорию Телингатеру.

