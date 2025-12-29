Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вадим Евсеев прокомментировал своё назначение главным тренером «Динамо» Мх

Вадим Евсеев прокомментировал своё назначение главным тренером «Динамо» Мх
Комментарии

Российский тренер Вадим Евсеев прокомментировал своё назначение на пост наставника махачкалинского «Динамо».

«Переговоры шли долго. Я работал в Новороссийске — ситуация заключалась не только в моём желании и решении, но и в переговорах между клубами. Разговор был длинный. С моей точки тоже были некоторые пожелания. В Новороссийске всё складывалось хорошо. Понятно, что это РПЛ — движение наверх. Значит, хорошо поработали в «Черноморце», поэтому позвали в Премьер-Лигу. Если бы не было каких-то задач в «Динамо», не пришёл бы новый тренер», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Официально
Вадим Евсеев назначен главным тренером махачкалинского «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android