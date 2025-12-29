Вадим Евсеев прокомментировал своё назначение главным тренером «Динамо» Мх

Российский тренер Вадим Евсеев прокомментировал своё назначение на пост наставника махачкалинского «Динамо».

«Переговоры шли долго. Я работал в Новороссийске — ситуация заключалась не только в моём желании и решении, но и в переговорах между клубами. Разговор был длинный. С моей точки тоже были некоторые пожелания. В Новороссийске всё складывалось хорошо. Понятно, что это РПЛ — движение наверх. Значит, хорошо поработали в «Черноморце», поэтому позвали в Премьер-Лигу. Если бы не было каких-то задач в «Динамо», не пришёл бы новый тренер», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.