Вадим Евсеев подвёл итоги своей работы в «Черноморце»

Вадим Евсеев подвёл итоги своей работы в «Черноморце»
Комментарии

Вадим Евсеев, назначенный главным тренером махачкалинского «Динамо», подвёл итоги своей работы в предыдущем клубе, новороссийском «Черноморце».

«Если главный тренер переходит из команды, которая на момент приглашения меня в «Черноморец» была на последнем месте, а зимнюю паузу закончила на 12-м, и тренеру поступает приглашение возглавить команду Премьер-Лиги, значит, было хорошее время. Хорошо поработали, игроки выросли», — сказал Евсеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Специалист возглавлял новороссийский клуб с сентября 2025 года. После 21 матча в Лиге PARI «Черноморец» набрал 24 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице.

