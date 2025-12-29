Тренер сборной России назвал лучшие матчи команды за время отстранения от турниров

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев выделил лучшие матчи национальной команды за время отстранения от международных турниров.

— У нас были хорошие матчи. Обыграли Катар – 4:1, а это чемпион Азии. Победили Иран, который не могли одолеть ни в одном товарищеском матче. Все спрашивают, кто такая Боливия. А она играет по два матча в год с Бразилией, Аргентиной, Уругваем, Колумбией и Эквадором. У них все соперники – топовые. Вы видели нигерийцев близко?

— Да, крупные ребята.

— При этом они ещё быстрые и резкие. С Камеруном хорошая игра. С Сербией? Все говорят, что у них было удаление. Только, чтобы оказаться в большинстве, нужно заставить ошибиться, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Григорию Телингатеру.