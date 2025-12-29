Скидки
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Тренер сборной России назвал лучшие матчи команды за время отстранения от турниров

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев выделил лучшие матчи национальной команды за время отстранения от международных турниров.

— У нас были хорошие матчи. Обыграли Катар – 4:1, а это чемпион Азии. Победили Иран, который не могли одолеть ни в одном товарищеском матче. Все спрашивают, кто такая Боливия. А она играет по два матча в год с Бразилией, Аргентиной, Уругваем, Колумбией и Эквадором. У них все соперники – топовые. Вы видели нигерийцев близко?

— Да, крупные ребята.
— При этом они ещё быстрые и резкие. С Камеруном хорошая игра. С Сербией? Все говорят, что у них было удаление. Только, чтобы оказаться в большинстве, нужно заставить ошибиться, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Григорию Телингатеру.

