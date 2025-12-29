Президент «ПСЖ» не намерен вести переговоры с «Реалом» по трансферу Витиньи — DC

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи занял определённую позицию по вопросу трансфера полузащитника команды Витиньи и не намерен вести переговоры с мадридским «Реалом» о продаже игрока, сообщает Defensa Central.

Помимо нежелания расставаться с ключевым игроком для команды, важным фактором являются напряжённые отношения между Аль-Хелаифи и президентом мадридского клуба Флорентино Пересом. Различные эпизоды вокруг Килиана Мбаппе и конфликт между «Реалом» и УЕФА по поводу Суперлиги навредили отношениям между двумя руководителями.

Ранее в прессе появилась информация, что «Реал» готов приобрести полузащитника за € 100 млн в случае ухода из команды Винисиуса Жуниора.

Витинья, признанный лучшим полузащитником на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards, имеет действующий контракт с парижанами до 2029 года.