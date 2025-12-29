Писарев убеждён, что сборная России пробилась бы на ЧМ-2026, если бы не отстранение

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев считает, что российская национальная команда точно пробилась бы на ЧМ-2026, если бы не международный бан.

— На фоне серии без поражений было много разговоров, что на ЧМ-2026 мы бы отобрались. Есть в этом уверенность?

— Есть! На предстоящем чемпионате мира, кстати, впервые сыграют 48 сборных.

— Шведы ещё не гарантировали себе попадание.

— Для них это будет чёрная страница, если не попадут при таком большом количестве команд в финальном турнире. Половина Европы едет. И при этом цена ошибки всё равно очень высока. Приезжаешь в Косово, а там на трибунах всё взрывают и поле далеко не «Уэмбли». Или та же Хорватия, где такой ажиотаж — добро пожаловать в ад. Плюс ливень. И всё, до свидания. Так что степень готовности сборной покажут только официальные матчи.

— На ЧМ-2026 едут 16 сборных от Европы. Мы же — 18-я команда по рейтингу ФИФА, если убрать команды с остальных частей света.

— Мы перепрыгнули бы кого-нибудь и вышли в финальную часть, — сказал Писарев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Андрею Панкову и Григорию Телингатеру.