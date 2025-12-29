Скидки
Андрей Канчельскис: Новый год не тот, что был в СССР, — раньше его ждали, радовались

Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис считает, что сейчас Новый год не отмечается так, как в советские времена. Также он рассказал, как планирует отмечать этот праздник в текущем году.

«Какие новогодние традиции? Новый год не тот, что был в СССР. Раньше его ждали, радовались. А сейчас он стал простым. Не могу сказать, как буду праздновать. Раньше готовились, а сейчас всё просто. Будем отмечать, как все нормальные люди: оливье, селёдка под шубой, шампанское и мандарины. Всё по классике. Всё гениальное — просто», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

