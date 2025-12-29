Константин Генич: вопрос с тренером — момент истины для Кахигао и руководства «Спартака»

Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич высказался о работе спортивного директора «Спартака» Фрэнсиса Кахигао и руководства красно-белых.

«Сейчас — момент истины для руководства «Спартака» и Кахигао. Если он, работающий в «Спартаке» около года или чуть больше, говорит: «Дайте мне выбрать тренера, вы меня пригласили для чего? Мы в связке? Я не против Романова, но я вам тогда для чего? Давайте тогда сделаем расчётку и разойдёмся».

И я думаю, что Некрасов сейчас сказал: «У нас есть Кахигао, давайте на данный момент попробуем положиться на него, на его опыт, пускай он договаривается», — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».