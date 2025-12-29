Скидки
Юрий Сёмин высказался за возвращение классического формата Кубка России

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался за возвращение классического формата Кубка России.

«Мне нравился старый формат Кубка России. Это был настоящий розыгрыш кубка. Я считаю, что стоит вернуться к классической схеме игр на выбывание. Так было интереснее: приезжаешь к команде Второй или Первой лиги, видишь полные стадионы, настоящий азарт. Этот формат мне ближе. Всё ясно и понятно, если проиграл, то вылетаешь», — приводит слова Сёмина ТАСС.

С сезона-2022/2023 турнир разделён на Путь РПЛ и Путь регионов. Путь РПЛ включает клубы Мир — Российской Премьер-Лиги. Путь регионов состоит из отборочных раундов с участием любительских команд, клубов Второй лиги, а также клубов Лиги PARI.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили со счётом 4:3.

