Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался за возвращение классического формата Кубка России.

«Мне нравился старый формат Кубка России. Это был настоящий розыгрыш кубка. Я считаю, что стоит вернуться к классической схеме игр на выбывание. Так было интереснее: приезжаешь к команде Второй или Первой лиги, видишь полные стадионы, настоящий азарт. Этот формат мне ближе. Всё ясно и понятно, если проиграл, то вылетаешь», — приводит слова Сёмина ТАСС.

С сезона-2022/2023 турнир разделён на Путь РПЛ и Путь регионов. Путь РПЛ включает клубы Мир — Российской Премьер-Лиги. Путь регионов состоит из отборочных раундов с участием любительских команд, клубов Второй лиги, а также клубов Лиги PARI.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили со счётом 4:3.