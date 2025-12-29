ЦСКА близок к оформлению трансфера игрока сборной Турции — источник

Московский ЦСКА договаривается о переходе вингера сборной Турции и «Фенербахче» Огуза Айдына на правах аренды, сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале. По данным источника, стороны близки к тому, чтобы заключить сделку. Отмечается, что армейцы возьмут футболиста в аренду за € 500 тыс. с опцией выкупа за € 5 млн.

В нынешнем сезоне 25-летний крайний нападающий провёл 24 матча на клубном уровне, сделав две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость турецкого игрока в € 10 млн.

Огуз способен играть слева в атаке, справа и в центре нападения.