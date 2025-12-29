Скидки
«Отношусь к этому без зависти». Защитник «Балтики» — о дебюте Бевеева за сборную России

«Отношусь к этому без зависти». Защитник «Балтики» — о дебюте Бевеева за сборную России
Защитник «Балтики» Александр Филин высказался о дебюте своего одноклубника Мингияна Бевеева в составе сборной России.

«За Мингияна очень рад. Мы с ним ближе всего в команде общаемся, он простой парень, калмык. Крутой такой перформанс для всей Калмыкии, там люди вообще с ума сходили. Поэтому очень рад за ребят. Отношусь к этому без зависти и чего‑то такого. Если ты заслуживаешь этого, получаешь шанс. А там, я уверен, у каждого футболиста и человека есть шанс в своей деятельности, вопрос, воспользуешься ты этим или нет», — сказал Филин в эфире «Матч ТВ».

Бевеев дебютировал за сборную России 10 октября в товарищеском матче с командой Ирана. Всего в активе 30‑летнего защитника четыре матча за национальную команду.

