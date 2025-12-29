«Бавария» — лидер среди клубов топ-5 лиг по количеству голов в чемпионате за 2025 год

Мюнхенская «Бавария» является лидером среди клубов топ-5 лиг по количеству голов в чемпионате, сообщает Opta.

Немецкий клуб забил 107 мячей в Бундеслиге за 2025 год, что является лучшим результатом среди пяти ведущих европейских чемпионатов. Рекорд по данному показателю также принадлежит мюнхенской команде и был установлен в 2021 году. Тогда «Бавария» забила 116 голов.

После 15 сыгранных матчей нынешнего сезона в чемпионате Германии «Бавария» набрала 41 очко и возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя (дортмундскую «Боруссию») на девять очков. В Лиге чемпионов мюнхенцы располагаются на втором месте в турнирной таблице с 15 очками после шести игр.