Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Бавария» — лидер среди клубов топ-5 лиг по количеству голов в чемпионате за 2025 год

Комментарии

Мюнхенская «Бавария» является лидером среди клубов топ-5 лиг по количеству голов в чемпионате, сообщает Opta.

Немецкий клуб забил 107 мячей в Бундеслиге за 2025 год, что является лучшим результатом среди пяти ведущих европейских чемпионатов. Рекорд по данному показателю также принадлежит мюнхенской команде и был установлен в 2021 году. Тогда «Бавария» забила 116 голов.

После 15 сыгранных матчей нынешнего сезона в чемпионате Германии «Бавария» набрала 41 очко и возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя (дортмундскую «Боруссию») на девять очков. В Лиге чемпионов мюнхенцы располагаются на втором месте в турнирной таблице с 15 очками после шести игр.

Комментарии
