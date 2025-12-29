«Правильное решение». Мостовой — о возможном продлении контракта Денисова со «Спартаком»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой прокомментировал информацию, что московский «Спартак» близок к подписанию долгосрочного контракта с защитником Даниилом Денисовым.

«Хорошее и правильное решение продлить контракт Денисова со «Спартаком»! Свой игрок на проблемной позиции. Защитники у нас всегда ценятся», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В нынешнем сезоне 23-летний игрок провёл 25 матчей на клубном уровне, сделав одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского защитника в € 4 млн.