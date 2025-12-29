Александр Мостовой поддержал назначение Евсеева в «Динамо» Махачкала

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой поддержал назначение Вадима Евсеева на пост главного тренера «Динамо» Махачкала.

«Хорошо, что Вадим Евсеев возглавил «Динамо» Махачкала. Правильно! Что здесь ещё сказать? Когда тренеры приходят в команды РПЛ, сразу появляется один и тот же вопрос: команда сможет или не сможет остаться в РПЛ (смеётся). Ну кто же знает? Пришёл? Хорошо!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Динамо» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 15 очков за 18 матчей. Ранее пост главного тренера клуба покинул Хасанби Биджиев.