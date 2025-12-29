Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Превзошёл все ожидания». Лотар Маттеус назвал лучшего игрока сезона в Бундеслиге

«Превзошёл все ожидания». Лотар Маттеус назвал лучшего игрока сезона в Бундеслиге
Комментарии

Бывший защитник «Баварии» Лоттар Матеус назвал нападающего мюнхенского клуба Гарри Кейна лучшим игроком сезона в немецкой Бундеслиге.

«Для меня лучшим игроком сезона Бундеслиги на данный момент определённо является Гарри Кейн… его пригласили как бомбардира, чтобы заменить Роберта Левандовского, но Кейн гораздо больше для команды. Он тот, кто играет, работает и вовлекает в игру других. Он только начал собирать свою коллекцию титулов. Все надеются, что он останется в «Баварии» подольше. От него многого ожидали, но Кейн превзошёл все ожидания», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

В нынешнем сезоне Кейн провёл за «Баварию» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и сделал три результативные передачи.

Материалы по теме
Гарри Кейн получил награду «Личность года» 2025 по версии журнала Kicker
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android