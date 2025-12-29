«Превзошёл все ожидания». Лотар Маттеус назвал лучшего игрока сезона в Бундеслиге

Бывший защитник «Баварии» Лоттар Матеус назвал нападающего мюнхенского клуба Гарри Кейна лучшим игроком сезона в немецкой Бундеслиге.

«Для меня лучшим игроком сезона Бундеслиги на данный момент определённо является Гарри Кейн… его пригласили как бомбардира, чтобы заменить Роберта Левандовского, но Кейн гораздо больше для команды. Он тот, кто играет, работает и вовлекает в игру других. Он только начал собирать свою коллекцию титулов. Все надеются, что он останется в «Баварии» подольше. От него многого ожидали, но Кейн превзошёл все ожидания», — приводит слова Маттеуса Sky Sport Germany.

В нынешнем сезоне Кейн провёл за «Баварию» 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и сделал три результативные передачи.