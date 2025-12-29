Черчесов назвал три лучшие команды в мировом футболе по итогам 2025 года

Известный российский тренер Станислав Черчесов назвал три лучшие команды в мировом футболе по итогам 2025 года.

— Самое сильное впечатление года в мировом футболе — это феномен «ПСЖ», отдельно взятые игроки, какие-то сенсации в отборе к миру?

— Наверное, всё-таки «ПСЖ» — не так часто команда выигрывает столько титулов. Сам был на финальном матче Лиги чемпионов с «Интером», и никаких сомнений в уверенной победе парижан с первых минут не возникало. А получилась она и вовсе разгромной (5:0).

— Три лучшие команды года?

— «ПСЖ», я уже сказал. «Бавария», которая опять доминировала и доминирует в Бундеслиге. Среди сборных — Испания, — приводит слова Черчесова Livesport.