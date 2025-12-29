Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС снял запрет на регистрацию новичков для «Балтики»

РФС снял запрет на регистрацию новичков для «Балтики»
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) снял с калининградской «Балтики» и «КАМАЗа» (Набережные Челны) запрет на регистрацию новых игроков.

«29 декабря решение было одобрено комиссией РФС по лицензированию футбольных клубов и доведено до клубов и лиг», — сообщил директор департамента регистрации, лицензирования и контроля деятельности субъектов футбола РФС Роман Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Запрет на регистрацию новичков был наложен на «Балтику» с 13 ноября. По состоянию на сегодняшний день калининградская команда занимает пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 35 очков в 18 играх.

Материалы по теме
Эксклюзив
Президент РФС Дюков высказался о задолженности «Крыльев» перед «РТ-Капитал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android