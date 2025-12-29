Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич объяснил, почему трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА не состоится этой зимой

Генич объяснил, почему трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА не состоится этой зимой
Комментарии

Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич объяснил, почему трансфер полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА не состоится в зимнее трансферное окно — 2026. Ранее сообщалось, что армейцы могут приобрести хавбека в январе.

— Главный трансфер зимы, ну, если он случится, это переход Баринова в ЦСКА?
— Ну, я не думаю, что это может произойти зимой.

— Почему? Мне кажется, всё к этому идёт. Почему нет?
— Это слишком было бы просто. Может, это поможет «Локомотиву» разгрузить и ведомость, и не платить Баринову зарплату, и ещё что-то заработать, но «Локомотив» в тройке. И явно претендует на чемпионство. Тут, конечно, Дима ещё подлил маслица, когда сказал, что лучший игрок первой части сезона — Кисляк. И все четыре команды отметил, как бы не забывая про ЦСКА. Наверное, это вопрос компромисса. Наверное, со стороны «Локомотива» было бы логично его отпустить. С другой стороны, это важная боевая единица и кто знает, как повернётся ситуация с Пруцевым.

— Всё понимаю, но тут ещё вопрос мотивации Баринова.
— Она у него… Слушай, вот мне кажется, что это борец за справедливость всегда и во всём. И в чём точно не стоит сомневаться, так это в его мотивации, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Константин Генич поделился инсайдом о потенциальном главном тренере «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android