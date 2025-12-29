Генич объяснил, почему трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА не состоится этой зимой

Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич объяснил, почему трансфер полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА не состоится в зимнее трансферное окно — 2026. Ранее сообщалось, что армейцы могут приобрести хавбека в январе.

— Главный трансфер зимы, ну, если он случится, это переход Баринова в ЦСКА?

— Ну, я не думаю, что это может произойти зимой.

— Почему? Мне кажется, всё к этому идёт. Почему нет?

— Это слишком было бы просто. Может, это поможет «Локомотиву» разгрузить и ведомость, и не платить Баринову зарплату, и ещё что-то заработать, но «Локомотив» в тройке. И явно претендует на чемпионство. Тут, конечно, Дима ещё подлил маслица, когда сказал, что лучший игрок первой части сезона — Кисляк. И все четыре команды отметил, как бы не забывая про ЦСКА. Наверное, это вопрос компромисса. Наверное, со стороны «Локомотива» было бы логично его отпустить. С другой стороны, это важная боевая единица и кто знает, как повернётся ситуация с Пруцевым.

— Всё понимаю, но тут ещё вопрос мотивации Баринова.

— Она у него… Слушай, вот мне кажется, что это борец за справедливость всегда и во всём. И в чём точно не стоит сомневаться, так это в его мотивации, — сказал Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».