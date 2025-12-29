Мостовой: если наши клубы вернутся в еврокубки, тогда формат Кубка России будут менять

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о смене формата Кубка страны в случае возвращения российских клубов на международную арену.

«Я на эту тему много раз говорил. Было много непонятных вещей. Если российские клубы вернутся в еврокубки, тогда, конечно, формат Кубка России будут менять», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

С сезона-2022/2023 турнир разделен на Путь РПЛ и Путь регионов. Путь РПЛ включает клубы Мир РПЛ. Путь регионов состоит из отборочных раундов с участием любительских команд, клубов Второй лиги, а также клубов Лиги PARI.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили со счётом 4:3.