Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: если наши клубы вернутся в еврокубки, тогда формат Кубка России будут менять

Мостовой: если наши клубы вернутся в еврокубки, тогда формат Кубка России будут менять
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о смене формата Кубка страны в случае возвращения российских клубов на международную арену.

«Я на эту тему много раз говорил. Было много непонятных вещей. Если российские клубы вернутся в еврокубки, тогда, конечно, формат Кубка России будут менять», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

С сезона-2022/2023 турнир разделен на Путь РПЛ и Путь регионов. Путь РПЛ включает клубы Мир РПЛ. Путь регионов состоит из отборочных раундов с участием любительских команд, клубов Второй лиги, а также клубов Лиги PARI.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи победили со счётом 4:3.

Материалы по теме
Юрий Сёмин высказался за возвращение классического формата Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android