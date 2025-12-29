Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нас ждёт действительно сложный матч». Артета — перед игрой «Арсенала» с «Астон Виллой»

«Нас ждёт действительно сложный матч». Артета — перед игрой «Арсенала» с «Астон Виллой»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался перед матчем 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Астон Виллой».

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нас ждёт действительно сложный матч. Мы знаем их уровень. Они заслужили это место. Посмотрите, что они делают, насколько стабильно показывают себя и чего добился Унаи Эмери с клубом. Я думаю, они полностью заслуживают этой похвалы. Мы пересмотрим запись. У меня есть несколько идей и замечаний о том, что нам нужно улучшить. Проигрыш был довольно жестоким, но мы извлечём из этого урок. Если использовать эту мотивацию и этот гнев в правильном ключе, то, безусловно, всё получится», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне после 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии лондонский «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка. В топ-3 также входят «Манчестер Сити» (40 очков) и «Астон Вилла» (39 очков).

Материалы по теме
Мартин Эдегор высказался о своём первом голе за «Арсенал» в нынешнем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android