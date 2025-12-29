«Нас ждёт действительно сложный матч». Артета — перед игрой «Арсенала» с «Астон Виллой»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался перед матчем 19-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Астон Виллой».

«Нас ждёт действительно сложный матч. Мы знаем их уровень. Они заслужили это место. Посмотрите, что они делают, насколько стабильно показывают себя и чего добился Унаи Эмери с клубом. Я думаю, они полностью заслуживают этой похвалы. Мы пересмотрим запись. У меня есть несколько идей и замечаний о том, что нам нужно улучшить. Проигрыш был довольно жестоким, но мы извлечём из этого урок. Если использовать эту мотивацию и этот гнев в правильном ключе, то, безусловно, всё получится», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне после 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии лондонский «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу, набрав 42 очка. В топ-3 также входят «Манчестер Сити» (40 очков) и «Астон Вилла» (39 очков).