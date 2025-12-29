Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нобель Арустамян поделился инсайдом о переходе Дмитрия Баринова в ЦСКА

Нобель Арустамян поделился инсайдом о переходе Дмитрия Баринова в ЦСКА
Комментарии

Российский журналист Нобель Арустамян поделился инсайдом о вероятном переходе полузащитника и капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что армейцы могут приобрести хавбека, чей контракт с железнодорожниками истекает следующим летом, в январе.

— По моей информации…

— Он уйдёт зимой?
— Да. Ну, в смысле, всё для этого делается. И сам игрок готов. Уходить зимой. Другое дело, что здесь решающее слово за «Локомотивом», конечно. Могут сказать, что не уйдёт и останется до лета. Но надо ли это «Локомотиву»? — сказал Арустамян в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Генич объяснил, почему трансфер Баринова из «Локомотива» в ЦСКА не состоится этой зимой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android