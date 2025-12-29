Нобель Арустамян поделился инсайдом о переходе Дмитрия Баринова в ЦСКА

Российский журналист Нобель Арустамян поделился инсайдом о вероятном переходе полузащитника и капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что армейцы могут приобрести хавбека, чей контракт с железнодорожниками истекает следующим летом, в январе.

— По моей информации…

— Он уйдёт зимой?

— Да. Ну, в смысле, всё для этого делается. И сам игрок готов. Уходить зимой. Другое дело, что здесь решающее слово за «Локомотивом», конечно. Могут сказать, что не уйдёт и останется до лета. Но надо ли это «Локомотиву»? — сказал Арустамян в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».