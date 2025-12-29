Жоаозиньо: ужесточение лимита на легионеров может пойти на пользу российскому футболу

Бывший полузащитник московского «Динамо» и «Краснодара» Жоаозиньо высказался об ужесточении лимита на легионеров в МИр Российской Премьер-Лиге.

«Ужесточение лимита на легионеров, безусловно, может пойти на пользу российскому футболу. Однако это не означает, что в результате повысится уровень футбола в лиге. Это очень сложный вопрос, на который ответ даст только время. Сейчас что-то предугадать не получится ни у кого», — приводит слова Жоаозиньо Legalbet.

Сейчас клубы РПЛ могут вносить в заявку до 13 иностранных футболистов и выпускать на поле одновременно восемь из них. Ранее сообщалось, что ужесточение лимита начнут реализовывать уже со следующего сезона.