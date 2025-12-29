Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жоаозиньо: ужесточение лимита на легионеров может пойти на пользу российскому футболу

Жоаозиньо: ужесточение лимита на легионеров может пойти на пользу российскому футболу
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Динамо» и «Краснодара» Жоаозиньо высказался об ужесточении лимита на легионеров в МИр Российской Премьер-Лиге.

«Ужесточение лимита на легионеров, безусловно, может пойти на пользу российскому футболу. Однако это не означает, что в результате повысится уровень футбола в лиге. Это очень сложный вопрос, на который ответ даст только время. Сейчас что-то предугадать не получится ни у кого», — приводит слова Жоаозиньо Legalbet.

Сейчас клубы РПЛ могут вносить в заявку до 13 иностранных футболистов и выпускать на поле одновременно восемь из них. Ранее сообщалось, что ужесточение лимита начнут реализовывать уже со следующего сезона.

Материалы по теме
Эксклюзив
Писарев высказался о действующем лимите на легионеров в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android