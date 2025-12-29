Отец Даку рассказал, возможен ли уход Мирлинда из «Рубина» этой зимой

Фехми Даку, отец нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку, рассказал, возможен ли уход Мирлинда из клуба этой зимой. В нынешнем сезоне 27-летний форвард провёл за «Рубин» 22 матча, забил 10 голов и сделал одну результативную передачу. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость албанского нападающего в € 10 млн.

— Возможен уход Даку этой зимой?

— Мирлинд остаётся в «Рубине», — приводит слова Даку-старшего Sport24.

На зимний перерыв «Рубин» ушёл, занимая седьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Казанцы набрали 23 очка по результатам 18 проведённых встреч.