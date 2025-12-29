Скидки
«Фенербахче» готов предложить за нападающего «Милана» € 35 млн — Конур

Нападающий «Милана» Кристофер Нкунку входит в список интересов «Фенербахче», сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети Х.

Турецкий клуб хочет взять футболиста в аренду или готов предложить за него € 30-35 млн. К французскому форварду также проявляют интерес клубы английской Премьер-лиги и немецкой Бундеслиги. Действующее трудовое соглашение Нкунку с «Миланом» рассчитано до 30 июня 2030 года.

В нынешнем сезоне футболист провёл за итальянский клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи. По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

