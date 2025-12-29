Скидки
Черчесов назвал лучшего футболиста в мире по итогам 2025 года

Известный российский тренер Станислав Черчесов назвал лучшего футболиста 2025 года в мировом футболе. Он выделил нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле, который получил «Золотой мяч».

— Лучший футболист?
— Его уже выбрали — Дембеле, я присоединяюсь. А так назвал бы еще трио полузащитников «ПСЖ» — Витинья, Невеш и Фабиан Руис. эТО было сердцем команды, что заложило фундамент для всех побед.

— Усман Дембеле, а не Ламин Ямаль — меньше сомнений, чем годом раньше Родри, а не Винисиус?
— Плюс-минус одинаково. И что тогда, что сейчас не было игрока, который один на 100% заслуживал «Золотой мяч». Но Ямаль делает разницу, притом ощутимую в «Барселоне», поэтому тоже заслуживает похвалы, — приводит слова Черчесова Livesport.

