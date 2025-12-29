Известный российский тренер Станислав Черчесов определил лучшего тренера в мировом футболе за 2025 год. Он выделил Луиса Энрике из «ПСЖ». Также Черчесов выделил главные открытия среди тренеров.

— Лучший наставник с точки зрения самой тренерской команды?

— Луиса Энрике отметим. Сумел поддерживать уровень «ПСЖ» на протяжении всего прошлого сезона, продолжает в нынешнем. Привил коллективу безусловную стабильность, несмотря на определенную ротацию состава.

— Кто главное главное открытие в тренерском цеху?

— Не могу сказать, что кто-то сделал сверхъестественное, открыл что-то принципиально новое. Выделю Итальяно из «Болоньи», другие уже прежде доказывали свою состоятельность. Гвардиола, надо отметить, вновь ставит «Манчестер Сити» на победные рельсы, хотя тот сезон у него не задался. Флик перестроил «Барселону», стали играть абсолютно иначе. В хорошем смысле удивляет долгожительство Симеоне в «Атлетико», который строит уже четвёртую или пятую команду. Так что я бы отмечал в первую очередь не новые имена, а различные тенденции, — приводит слова Черчесова Livesport.