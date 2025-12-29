Кирьяков выделил три лучшие футбольные команды 2025 года

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков ответил на вопрос, какие команды считает лучшими в мировом футболе по итогам 2025 года. Он выделил сборную Испании, «ПСЖ» и «Баварию».

— Три лучшие команды года?

— Сборная Испании на первом месте. Трудно представить, что кто-то сможет приблизиться к ней по уровню и надёжности. На второе поставлю «ПСЖ». На третье «Баварию», пусть и с провалами, но демонстрировала огромный потенциал. Немецкая машина, способная выигрывать всё подряд, которая должна быть рядом с «ПСЖ». Но по тем или иным причинам в этом году отставали, — приводит слова Сергея Кирьякова Livesport.