Оздоев: «Зенит» играет на 30% возможностей, игроки думают: «Вполноги победим всех в РПЛ»

Бывший футболист «Зенита» Магомед Оздоев, ныне выступающий за греческий ПАОК, отметил прогресс «Краснодара» и раскритиковал петербургский клуб за низкий уровень самоотдачи.

— «Краснодар» стал машиной. Напористой, мощной. Моментами играет в прекрасный атакующий футбол, а моментами прекрасно обороняется, не теряя качеств впереди. «Краснодар» заслуженно лидирует в РПЛ, он фаворит сезона. А «Зенит» играет на 30% своих возможностей.

— Почему так?

— Футболисты «Зенита» умеют играть футбол. Их уровень очень высокий. Настолько высок, что они думают: «Вполноги победим любую команду в России». Это моё мнение. Могут играть намного быстрее, — приводит слова Оздоева Sport24.