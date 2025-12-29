Скидки
Кирьяков назвал двух лучших футболистов 2025 года. Среди них нет Дембеле

Комментарии

Известный российский экс-футболист Сергей Кирьяков ответил на вопрос, кого считает лучшим футболистом 2025 года. На первое место он поставил Килиана Мбаппе из «Реала», а на второе - Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити». Кирьяков не стал выделять обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле.

— Лучший футболист 2025 года?
— Мбаппе. Да, Дембеле признали лучшим, но там больше командной заслуги. И очень сомневаюсь, что он сможет застолбить этот успех, тем более сейчас постоянно травмирован. А Килиан индивидуалист в лучшем смысле этого слова, как и Холанд. Ему отдам вторую строчку, — приводит слова Сергея Кирьякова интернет-портал Livesport.

