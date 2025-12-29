Владимир Путин наградил орденами Дружбы Сергея Галицкого и Гаджи Гаджиева

Президент России Владимир Путин наградил орденами Дружбы президента «Краснодара» Сергея Галицкого и президента махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиева за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Сергей Галицкий основал футбольный клуб из одноимённого города в 2008 году. По итогам сезона-2024/2025 «Краснодар» впервые в своей истории стал победителем Российской Премьер-Лиги. Гаджи Гаджиев руководит махачкалинским «Динамо» с 2021 года, после возрождения клуба. С того момента бело-голубые поднялись в высший дивизион чемпионата России, где выступают с прошлого сезона.