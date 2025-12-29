Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Колыванов: на Гусева в «Динамо» не будет оказываться такое давление, как на Карпина

Колыванов: на Гусева в «Динамо» не будет оказываться такое давление, как на Карпина
Комментарии

Российский экс-футболист Игорь Колыванов оценил период работы Валерия Карпина на посту главного тренера московского «Динамо». Специалист ушёл из команды в ноябре, на данный момент бело-голубые занимают 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Результат «Динамо» под руководством Карпина получился не самым лучшим. Руководство и болельщики ждали другого. Но были объективные причины: большое количество травм, несколько основных игроков уехали.

Гусеву дали возможность. Перед ним стоит задача завоевать Кубок России, но это будет очень сложно. Однако на Ролана не будет оказываться такое давление, как на Карпина. У него будет несколько месяцев, чтобы подготовить команду», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Эксклюзив
Писарев: мне казалось, что Карпин исправит ситуацию в «Динамо». Я удивился его уходу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android