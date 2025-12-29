Колыванов: на Гусева в «Динамо» не будет оказываться такое давление, как на Карпина

Российский экс-футболист Игорь Колыванов оценил период работы Валерия Карпина на посту главного тренера московского «Динамо». Специалист ушёл из команды в ноябре, на данный момент бело-голубые занимают 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Результат «Динамо» под руководством Карпина получился не самым лучшим. Руководство и болельщики ждали другого. Но были объективные причины: большое количество травм, несколько основных игроков уехали.

Гусеву дали возможность. Перед ним стоит задача завоевать Кубок России, но это будет очень сложно. Однако на Ролана не будет оказываться такое давление, как на Карпина. У него будет несколько месяцев, чтобы подготовить команду», — сказал Колыванов в эфире «Матч ТВ».