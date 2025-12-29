Скидки
В ЦСКА отреагировали на слух, что клуб предложил € 50 млн за форварда Ла Лиги

В ЦСКА отреагировали на слух, что клуб предложил € 50 млн за форварда Ла Лиги
Комментарии

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал новость об интересе армейцев к форварду испанского «Леванте». Ранее в испанских СМИ появилась информация, якобы нападающий Карл Эдуард Этта Эйонг привлёк внимание московского клуба, а оффер со стороны армейцев составил € 50 млн.

«100!» — написал Брейдо в телеграм-канале, поделившись ссылкой на публикацию о предложении ЦСКА в € 50 млн.

В Испании 28 декабря отмечается День дурака. В этот праздник многие СМИ в шутку публикуют вымышленные новости. В текущем сезоне Этта Эйонг принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, записав на свой счёт шесть голов и три результативные передачи.

