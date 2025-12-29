Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА объявил о продлении контракта с Иваном Обляковым до лета 2030 года

ЦСКА объявил о продлении контракта с Иваном Обляковым до лета 2030 года
Комментарии

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков продлил контракт с армейцами. Об этом официально сообщила пресс-служба красно-синих. Новое соглашение с футболистом сборной России рассчитано на 4,5 года — до конца сезона-2029/2030.

«Желаем Ване новых побед в составе красно-синих!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в телеграм-канале.

Обляков перешёл в ЦСКА в 2018 году. С тех пор футболист провёл 281 матч за клуб, записал на свой счёт 35 забитых мячей и оформил 45 голевых передач. В его активе две победы в Фонбет Кубке России и одна — в Суперкубке страны. В текущем сезоне у россиянина пять голов и пять результативных передач в 18 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Обмены в духе Дивеев — Гонду редко бывают удачными. «Зениту» и ЦСКА ли об этом не знать
Обмены в духе Дивеев — Гонду редко бывают удачными. «Зениту» и ЦСКА ли об этом не знать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android