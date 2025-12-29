ЦСКА объявил о продлении контракта с Иваном Обляковым до лета 2030 года

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков продлил контракт с армейцами. Об этом официально сообщила пресс-служба красно-синих. Новое соглашение с футболистом сборной России рассчитано на 4,5 года — до конца сезона-2029/2030.

«Желаем Ване новых побед в составе красно-синих!» — говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в телеграм-канале.

Обляков перешёл в ЦСКА в 2018 году. С тех пор футболист провёл 281 матч за клуб, записал на свой счёт 35 забитых мячей и оформил 45 голевых передач. В его активе две победы в Фонбет Кубке России и одна — в Суперкубке страны. В текущем сезоне у россиянина пять голов и пять результативных передач в 18 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.