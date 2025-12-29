Скидки
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Интера» Киву: в матче с «Аталантой» старались придерживаться своего стиля игры

Тренер «Интера» Киву: в матче с «Аталантой» старались придерживаться своего стиля игры
Комментарии

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу своей команды в гостевом матче 17-го тура Серии А с «Аталантой» (1:0).

Италия — Серия А . 17-й тур
28 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 65'    

«Это важная победа, на этом стадионе никогда не бывает легко, да ещё и в матче с командой, которая становится всё сильнее. Старались придерживаться своего стиля игры. В первом тайме соперник пропустил гол, а нам немного не хватало решительности возле ворот оппонента, однако команда сыграла хорошо, и даже вышедшие на замену игроки показали себя отлично: Эспозито отдал голевую передачу, другие футболисты тоже внесли свой вклад в победу.

Порой не хватает стабильности в плане результатов, но у нас очень напряжённый график. Найти энергию никогда не бывает легко, нужно поработать над этим, мы должны продолжать усердно работать, потому что цель — быть конкурентоспособными на протяжении всего сезона», — приводит слова Киву Sky Sport Italia.

Комментарии
