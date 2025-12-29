Скидки
Серж Гнабри в ближайшее время продлит контракт с «Баварией» — Плеттенберг

Комментарии

Мюнхенская «Бавария» в скором времени продлит истекающий в конце нынешнего сезона контракт нападающего команды Сержа Гнабри. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации инсайдера, трудовое соглашение переподпишут в новом году. Контракт будет рассчитан до конца сезона-2027/2028.

Гнабри присоединился к «Баварии» летом 2017 года, перейдя в неё из бременского «Вердера». В этом сезоне немец забил пять голов и отдал семь результативных передач в 20 официальных матчах за команду. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

