Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Марокко — Замбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий — о продлении контракта с Обляковым: хорошо, что в ЦСКА остаются такие люди

Непомнящий — о продлении контракта с Обляковым: хорошо, что в ЦСКА остаются такие люди
Комментарии

Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о продлении контракта полузащитника ЦСКА Ивана Облякова с московским клубом.

«Мне кажется, всё совершенно правильно и верно! Обляков уже достаточно давно стал ключевым игроком в команде. Хорошо, что в ЦСКА остаются такие люди», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Обляков перешёл в ЦСКА в 2018 году. С тех пор футболист провёл 281 матч за клуб, записал на свой счёт 35 забитых мячей и оформил 45 голевых передач. В его активе две победы в Фонбет Кубке России и одна — в Суперкубке страны. В текущем сезоне у россиянина пять голов и пять результативных передач в 18 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

Материалы по теме
Обмены в духе Дивеев — Гонду редко бывают удачными. «Зениту» и ЦСКА ли об этом не знать
Обмены в духе Дивеев — Гонду редко бывают удачными. «Зениту» и ЦСКА ли об этом не знать
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android