Непомнящий — о продлении контракта с Обляковым: хорошо, что в ЦСКА остаются такие люди

Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о продлении контракта полузащитника ЦСКА Ивана Облякова с московским клубом.

«Мне кажется, всё совершенно правильно и верно! Обляков уже достаточно давно стал ключевым игроком в команде. Хорошо, что в ЦСКА остаются такие люди», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Обляков перешёл в ЦСКА в 2018 году. С тех пор футболист провёл 281 матч за клуб, записал на свой счёт 35 забитых мячей и оформил 45 голевых передач. В его активе две победы в Фонбет Кубке России и одна — в Суперкубке страны. В текущем сезоне у россиянина пять голов и пять результативных передач в 18 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.