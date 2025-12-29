Скидки
Созин: неужели арбитр, который взял взятку, если это будет доказано, сможет судить в РПЛ?

Созин: неужели арбитр, который взял взятку, если это будет доказано, сможет судить в РПЛ?
Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о ситуации с арбитром Егором Егоровым, который был допрошен по делу о взятках. Ранее сообщалось, что совладелец «Торпедо» Леонид Соболев признал вину по обвинению в попытке подкупа судей.

«Ситуация с судьёй Егоровым мне понятна не до конца. Президент РФС заявил, что эксперты РФС не нашли в его действиях влияния на результат матчей «Торпедо». Но при этом ранее были новости, что взятку Егоров взял. И за такие взятки руководство клуба получило следствие и суд.

Если будет доказано, что Егоров взял деньги, и пускай он даже ничего за эти деньги не сделал – это тоже нарушение закона. Просто в юриспруденции называется иначе – мошенничество. Никому не желаю тюрьмы и сумы, а просто хочу понять правила игры. И получить ответ на вопрос: неужели арбитр, который взял деньги от клуба, если это будет доказано, сможет продолжать судить в РПЛ?» — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Экс-арбитр Игорь Егоров — о сыне: Егор сейчас дома, всё нормально, готовится к сезону
