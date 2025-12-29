Скидки
Владислав Радимов: Андрей Мостовой в большей степени сделал себя сам

Владислав Радимов: Андрей Мостовой в большей степени сделал себя сам
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов рассказал о несостоявшемся переходе в клуб полузащитника Андрея Мостового на раннем этапе его карьеры. Футболист присоединился к сине-бело-голубым позднее — в 2019 году.

«Мостовой — молодец. Думаю, что в большей степени он сделал себя сам. В первый приезд, действительно, была история, что мы его не взяли. Не взяли по одной причине, потому что на тот момент в руководстве «Зенита» не было такого великого специалиста, как Андрей Аршавин.

История заключалась в том, что из тех, кого вы берёте в «Зенит-2», кто может заиграть в основном в составе? При живых Халке, Данни и прочих, что я должен был сказать? Что Мостовой заиграет? Вероятность очень низкая. Было невозможно ответить на вопрос руководства, заиграет этот футболист или нет», — сказал Радимов в свежем выпуске Новогоднего подкаста на официальном YouTube-канале «Зенита».

Комментарии
