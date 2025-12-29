«Нонсенс. Такого нет нигде в РПЛ». Созин — о возможном уходе Бонгонда из «Спартака»

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном уходе из «Спартака» вингера Тео Бонгонда. Ранее сообщалось, что игрок покинет красно-белых бесплатно в зимнее трансферное окно.

«Если «Спартак» бесплатно отпустит Бонгонда, не понимаю трёх вещей. Первое — неужели Бонгонда остался без ног, что не стоит даже каких-то тысяч евро? Неужели он завершает карьеру, поэтому его готовы отпустить бесплатно? И, наконец, что не так с клубом, который постоянно отпускает своих футболистов, не самых плохих футболистов, бесплатно или почти бесплатно? Медина, Виллиан Жозе, Шамар Николсон, Джикия, теперь Бонгонда…

Сколько можно делать подарки? Я не понимаю, почему такая ситуация повторяется раз за разом, и почему уже несколько боссов «Спартака» считают это нормальным? Бонгонда не принёс клубу ощутимого успеха, заработал денег, его предыдущий клуб заработал денег, а теперь его просто отпускают. Для меня это нонсенс, такого нет нигде в РПЛ», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.