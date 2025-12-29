Гришин: ЦСКА нужно было продлевать Облякова, чтобы не получилось истории как с Бариновым

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о продлении контракта полузащитника Ивана Облякова с армейцами.

«Думаю, это хорошее продление, потому что контракт у Облякова заканчивался, и его нужно было по-любому продлевать, чтобы Иван куда-то не ушёл и не получилось истории как с Бариновым. Обляков на протяжении многих лет является одним из ведущих футболистов ЦСКА, всегда играет в основном составе — это хороший момент. Мы же понимаем, все говорят про легионеров.

Это ещё один русский паспорт, Обляков не будет считаться легионером, соответственно, все команды сейчас стараются подписывать российских футболистов, потому что не известно, что будет дальше. Переподписание Облякова логичное. Ему 27 лет, продлили на четыре года. Плюс-минус до 30 лет он точно доиграет, а там уже как здоровье позволит. Иван остаётся в ЦСКА — думаю, это неплохое и логичное подписание!» — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.