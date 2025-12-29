«Сам после игр отправлял их куда подальше». Радимов — о работе журналистом

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов рассказал, почему получает удовольствие от работы на ТВ в качестве журналиста.

«Больше всего я кайфую от работы на телевидении, объясню почему. Ты можешь смотреть футбол, можешь о нём говорить как перед игрой, так и в перерыве. И после игры, особенно когда к тебе приходят персонажи типа Мостового или Глушенкова, которые, понятно, что после игры находятся в каких-то других мыслях, эмоциях и не хотят с тобой разговаривать, ты пытаешься не ради них, не ради журналистов, а ради телезрителей, чтобы им было интересно послушать и понять, о чём они [футболисты] думают после матча.

Почему? Потому что я сам после игр бывало разговаривал с журналистами на таком языке, отправлял их куда подальше. Чтобы мои ошибки не повторялись, знаю, что интересно телезрителям. Словно моя мама сидит у телевизора, ей хочется понять, о чём думал Мостовой, когда выходил на замену, почему он выходил на замену, почему он там забил или не забил.

От этого кайфую. Бывает, иногда приезжаю домой, думаю, можно было задать тот вопрос или другой, понимаю, что банальная история, для меня это ничего не изменит, но хочется, чтобы люди, которые смотрели, понимали, а им было интересно», — сказал Радимов в подкасте на официальном YouTube-канале «Зенита».